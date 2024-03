Business news: Royal Air Maroc lancia rotta Casablanca-Napoli per la stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Royal Air Maroc (Ram), la compagnia di bandiera del Marocco, lancerà nuovi voli che collegheranno Casablanca a Napoli, Manchester e alla capitale della Nigeria Abuja, a partire dal 22 giugno. L’apertura di questi voli, riferisce un comunicato stampa dall’azienda, rientra nel piano della compagnia di rafforzare la propria rete in preparazione alla stagione estiva. La compagnia aerea riprenderà i voli diretti per il capoluogo partenopeo operando due voli a settimana il lunedì e il sabato. Il volo Casablanca-Napoli decollerà dall'aeroporto internazionale Mohammed V di Casablanca (CMN) alle 16:15 e arriverà alle 20:30 ora italiana. Il volo Napoli-Casablanca partirà alle 21:30 e arriverà a Casablanca alle 23:50 ora locale. "Il lancio di queste tre nuove rotte fa parte del nostro piano di sviluppo per aprire rotte aeree in diversi mercati promettenti. Stiamo anche rispondendo alla forte domanda in alcuni paesi con grandi comunità marocchine", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Ram, Hamid Addou. (Mar)