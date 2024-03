Business news: fonti Ethiopian Airlines, nessuna indicazione su cessione azioni al Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste "alcuna direttiva o indicazione di cedere le azioni di Ethiopian Airlines al Somaliland". Lo ha dichiarato una fonte interna alla compagnia di bandiera etiope al quotidiano "Ethiopian Reporter", rispondendo alla richiesta di maggiori dettagli sulle clausole contenute nel contestato memorandum d'intesa siglato a gennaio dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e dalle autorità dell'autoproclamata Repubblica separatista del Somaliland, che il governo federale di Mogadiscio non riconosce. "L'accordo concluso tra il Somaliland ed il governo etiope prevede la possibilità (per Hargheisa) di acquisire azioni dell'Ethiopian airlines, se lo desiderano. Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione al riguardo, quindi al momento è solo una possibilità", ha detto la fonte, sottolineando che l'azienda non ha diffuso nessuna direttiva su questo aspetto.(Res)