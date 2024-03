Business news: Cina, utile netto colosso cinese delle batterie Catl aumentato del 44 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di batterie agli ioni di litio Contemporary Amperex Technology Co (Catl) ha registrato una crescita dell’utile netto del 44 per cento nel 2023. È quanto si apprende nella relazione annuale depositata dall’azienda alla Borsa di Shenzhen. L'utile netto attribuibile agli azionisti di Catl si è attestato a circa 6,21 miliardi di dollari nel periodo di riferimento. Nel 2023, il colosso delle batterie ha generato un fatturato di 400,9 miliardi di yuan (circa 56 miliardi di dollari), in aumento del 22 per cento su anno. Gli investimenti in ricerca e sviluppo si sono attestati a 18,4 miliardi di yuan (circa tre miliardi di dollari), in aumento del 18 per cento su base annua. (Cip)