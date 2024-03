Usa: Biden firma legge per rifinanziare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ratificato il provvedimento approvato nella notte dal Senato per rifinanziare il governo federale fino a settembre. In una nota, Biden ha affermato che lo stanziamento da 1.200 miliardi di dollari è “una buona notizia per i cittadini”, sottolineando però che “il lavoro del Congresso non è ancora finito”. Ora, ha aggiunto il presidente Usa, la Camera deve approvare il pacchetto aggiuntivo chiesto dalla Casa Bianca per finanziare nuovi aiuti militari all’Ucraina e rafforzare la sicurezza al confine con il Messico. (Was)