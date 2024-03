Business news: Kazakhstan, esteso per ulteriori 6 mesi divieto all’esportazione di carburanti su strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha esteso per ulteriori sei mesi il divieto all’esportazione via gomma di benzina, diesel e gas di petrolio liquefatto. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”, precisando che l’ordine dei ministeri dell’Energia, delle Finanze e dell’Interno e della Commissione per la sicurezza nazionale entrerà in vigore il prossimo 29 marzo. Il divieto vale anche per l’export verso i Paesi dell’Unione economica eurasiatica (Uee), ma sono previste delle eccezioni legate, per esempio, alla fornitura di prodotti petroliferi per fini umanitari o di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato deciso inizialmente nel luglio del 2022 con l’obiettivo di mantenere stabili i livelli di carburante sul mercato interno. (Res)