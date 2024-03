Business news: Marino (Hitachi Rail) a “Nova”, in Italia design per tutte le attività fuori dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha un “ruolo fondamentale, in termini di competenze ingegneristiche di sviluppo, per tutto ciò che facciamo, come Gruppo Hitachi, nel resto del mondo”. Lo ha detto Giuseppe Marino, amministratore delegato del Gruppo Hitachi Rail, durante una intervista con “Agenzia Nova” a margine dell’evento organizzato dalla società a Washington per presentare i nuovi vagoni che ha prodotto per la metropolitana della capitale statunitense. “L’Italia è diventata la design authority per tutte le attività che vengono fatte fuori dal Giappone, e quindi c’è un ruolo fondamentale per tutto quello che facciamo come gruppo nel resto del mondo”, ha detto. (Was)