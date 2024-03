Venezuela: presidenziali, opposizioni denunciano blocco a candidata unitaria Yoris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale elettorale (Cne) del Venezuela non permette alla Mesa de la unidad democratica (Mud), una delle due forze di opposizione ammessa alle urne, di iscrivere Corina Yoris come propria candidata alle presidenziali del 28 luglio. Lo denuncia la leader oppositrice, Maria Corina Machado, che ieri - non potendosi candidare per via di una discussa sentenza di inabilitazione a suo carico - aveva presentato Yoris come sua sostituta. "Avviso tutti i venezuelani e il mondo che è in marcia una manovra per impedire l'iscrizione al Cne della candidata di tutta l'unità democratica del Venezuela, Corina Yoris", ha scritto Machado in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Dal 21 marzo, i partiti ammessi sulla scheda possono segnalare al Cne chi è il proprio aspirante presidente. Al momento, denuncia Machado, la Mud non ha l'accesso tecnico alla piattaforma virtuale. Secondo il calendario diffuso alla la settimana scorsa, il tempo limite per le candidature scadeva il 25 marzo, ma con una regola fissata in corsa, il Cne ha scaglionato il tempo utile per ciascuno dei 35 partiti ammessi al voto. In altre parole, l'ostacolo posto potrebbe non rendere possibile per la Mud candidare Yoris, o un altro candidato. (Vec)