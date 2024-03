Business news: il Marocco progetta di costruire un reattore nucleare sperimentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco si sta avvicinando alla realizzazione di uno dei suoi principali obiettivi strategici: produrre elettricità dall'energia nucleare. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “La Razon”, partendo dalle dichiarazioni dell’ambasciatore marocchino a Vienna, Azzeddine Farhan. Quest’ultimo ha recentemente chiesto un “maggiore sostegno dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per rafforzare le capacità degli esperti nazionali marocchini nella scienza, nella tecnologia e nelle applicazioni nucleari”. Un appello, secondo la stampa spagnola, legato al progetto del Marocco di costruire un reattore sperimentale grazie a un'intesa tra il governo di Rabat e la compagnia russa Rosatom. Non a caso Rafael Mariano Grossi, direttore generale dall’Aiea, ha nominato il Marocco tra i paesi che dovrebbero diventare “nucleari”. Secondo Abdessamad Malaoui, ricercatore specializzato in tecnologia e trasformazione energetica, l’Aiea sostiene da tempo gli sforzi del Regno per utilizzare l’energia nucleare per scopi pacifici. Più recentemente, il Marocco ha deciso di creare un gruppo di centrali elettriche per desalinizzare l'acqua di mare per coprire l'enorme carenza idrica aggravata dai cambiamenti climatici. Malaoui ha sottolineato che sarebbe fondamentale utilizzare l’energia nucleare per alimentare questi impianti, che richiedono una quantità significativa di energia elettrica che il Marocco sta cercando di assicurarsi. Il ricercatore ha sottolineato a tal fine l'importanza della "cooperazione internazionale con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per creare un gruppo di impianti nucleari a fini pacifici in Marocco”. Una strategia, quella di Rabat, “che sta avanzando con grande razionalità, soprattutto perché il Paese resta fedele agli impegni internazionali in materia climatica”. Secondo Mohammed Shimi, ricercatore sul clima e sullo sviluppo sostenibile, “il desiderio del Marocco di costruire un reattore nucleare sperimentale e aprire la porta all’uso pacifico della tecnologia nucleare è un'opportunità per molti”. Il Marocco, infatti, potrebbe fare da capofila, da esempio per lo sviluppo sostenibile tra le nazioni africane. Fungendo da punto di partenza per la diffusione della tecnologia nucleare pacifica, secondo Shimi, “il Marocco può aiutare l’Africa a investire nelle sue capacità locali, a rafforzare la sua autosufficienza e a fare della cooperazione Sud-Sud la base per rafforzare la propria sovranità". Mentre il Marocco porta avanti i suoi piani per sfruttare l’energia nucleare per scopi pacifici, “La Razon” sottolinea che il Regno nordafricano mira ad affrontare le sue sfide energetiche e idriche promuovendo al contempo la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile nell'intero continente africano. (Mar)