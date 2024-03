Business news: Arabia Saudita, banche concedono a gennaio il valore più alto di mutui ipotecari in 11 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche dell'Arabia Saudita hanno concesso mutui ipotecari residenziali per un valore di 7,54 miliardi di riyal sauditi (2 miliardi di dollari) a privati nel mese di gennaio 2024, il valore più alto in 11 mesi. Lo si apprende dai dati emessi dalla Banca centrale del Regno. I dati di gennaio rappresentano un aumento del 21 per cento, pari a 1,3 miliardi di riyal sauditi (350 milioni di dollari), rispetto ai prestiti offerti il mese precedente. L'aumento potrebbe essere attribuito a diverse iniziative governative, come il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, l'introduzione sul mercato di nuove opzioni abitative a prezzi accessibili e l'implementazione di efficienze operative nel settore immobiliare. Il 68 per cento di questi prestiti, ovvero 5,13 miliardi di riyal sauditi (1,37 miliardi di dollari), è stato destinato all'acquisto di abitazioni, in aumento del 19 per cento rispetto al mese precedente. Gli appartamenti hanno rappresentato a gennaio il 26 per cento dei prestiti, per un totale di 1,97 miliardi di riyal sauditi (530 milioni di dollari), con un tasso di crescita del 17 per cento rispetto a dicembre. (Res)