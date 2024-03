Business news: Tunisia, produzione elettrica in calo del 7 per cento a gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione totale di energia elettrica in Tunisia è scesa del 7 per cento a gennaio 2024, con 1.440 gigawattora prodotti (compresa la produzione tramite fonti di energia rinnovabile), rispetto ai 1.552 gigawattora del gennaio 2023. Lo si apprende dal rapporto mensile sulla situazione energetica pubblicato dall'Osservatorio nazionale dell'energia e miniere tunisino, secondo cui anche l'energia prodotta per il consumo nazionale per il mercato locale è diminuita del 3 per cento. Gli acquisti di energia elettrica dall'Algeria e dalla Libia hanno coperto il 15 per cento del fabbisogno del mercato locale nel gennaio 2024. La Compagnia tunisina dell'elettricità e del gas (Steg) produce il 97 per cento della produzione nazionale, mentre dai dati emerge che l'elettricità generata dal gas naturale (Steg più un produttore indipendente di energia Ipp) è diminuita dell'8 per cento. L'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile ha rappresentato il 4,7 per cento. Secondo lo stesso rapporto, le vendite di elettricità sono diminuite dell'11 per cento tra gennaio 2023 e gennaio 2024. Le vendite ai clienti di energia elettrica ad alta tensione sono diminuite del 24 per cento, mentre le vendite di elettricità a media tensione hanno registrato un leggero calo del 2 per cento. I consumatori industriali rimangono i maggiori consumatori di elettricità in Tunisia, rappresentando l'84 per cento della domanda totale dei consumatori di elettricità ad alta tensione nel gennaio 2024. Nel periodo di riferimento, è stato registrato un calo generalizzato in quasi tutti i settori, in particolare carta ed editoria (-14 per cento), industrie estrattive (-8 per cento) e materiali da costruzione, ceramica e vetro (-20 per cento). Sono invece aumentate le vendite nell'alimentare e nel tabacco (15 per cento) e turismo (12 per cento). (Tut)