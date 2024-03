Business news: Egitto, a fine marzo linea diretta verso Cina da porto marittimo ad Ain Sukhna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da fine marzo sarà lanciata una linea marittima diretta verso i porti cinesi dallo scalo di Ain Sukhna, uno dei principali nella Zona economica esclusiva del Canale di Suez. Lo ha dichiarato Omar al Naghar, direttore generale della società che opererà il collegamento, secondo quanto riporta il quotidiano egiziano “Youm 7”. La nuova linea di collegamento sarà lanciata in collaborazione con il governo di Pechino, riferisce la stessa fonte. Dal porto egiziano agli scali cinesi saranno necessari circa 28 giorni di navigazione. “Inizialmente sono previsti due collegamenti al mese, mentre da giugno ne sarà effettuato uno al mese”, ha spiegato Al Naghar. Per il responsabile della società di navigazione, "la linea di trasporto con la Cina punta a incrementare i collegamenti a causa della crescita del mercato domestico”. La compagnia ha in tutto 21 navi container. (Cae)