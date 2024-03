Business news: ambasciatore Pechino, sarà creata zona industriale sul Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino creerà una zona industriale cinese integrata in Egitto, sul versante del Mediterraneo. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Cina al Cairo, Liao Liqiang, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. La Cina “si sta preparando a trasferire le sue competenze in Egitto, realizzando un enorme progetto industriale, commerciale e logistico”, ha aggiunto il diplomatico. Secondo Liqiang, “il progetto rappresenta il più grande investimento cinese nella regione araba”. Gli investimenti cinesi in Egitto “sono quelli in più rapida crescita perché la Cina è il principale partner commerciale dell'Egitto”, ha aggiunto, senza fornire dettagli. La città industriale avrà strutture strategiche e logistiche che consentiranno di aumentare i tassi di esportazione sia verso la Cina che verso altri paesi, oltre a fornire milioni di opportunità di lavoro agli egiziani, secondo l’ambasciatore. Liqiang ha rivelato che le procedure per lanciare il progetto sono iniziate e nel breve periodo i due governi annunceranno la forma finale del progetto. Alla fine dello scorso febbraio, il ministro dell’Industria e del Commercio egiziano, Ahmed Samir, ha annunciato colloqui con il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, per discutere una serie di proposte sulla creazione di una zona industriale cinese nel Mediterraneo per soddisfare le esigenze del mercato locale e il settore delle esportazioni. (Res)