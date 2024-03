Business news: Oman, inflazione stabile a febbraio su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi al consumo è rimasto stabile a 105,3 a febbraio rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo gli ultimi dati ufficiali. I dati del Centro nazionale di statistica e informazione hanno inoltre evidenziato che il tasso di inflazione è rimasto uguale a febbraio rispetto all'1,8 per cento registrato nel periodo corrispondente dello scorso anno. Il centro ha sottolineato che il tasso di inflazione più basso, registrato nel governatorato di Mascate, è stato pari a -0,3 per cento, mentre il tasso di inflazione più alto, osservato nel governatorato di Al Sharqiyah Nord, ha registrato lo 0,9 per cento. Tuttavia, il Paese ha anche assistito a un aumento dell'1,1 per cento dell'indice dei prezzi del gruppo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche a febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Anche l'indice dei prezzi del gruppo latte, formaggio e uova è aumentato del 4,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Infine, il gruppo oli e grassi ha registrato un aumento del 2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (Res)