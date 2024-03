Fratelli d'Italia: Mollicone, oggi a Roma festa della nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice oggi di questa festa. Una festa delle nostre comunità. Perché questo siamo. Una comunità prima di essere partito. E abbiamo rappresentanti straordinari". Così, in una nota, il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, ha sintetizzato il suo intervento al congresso di Fratelli d'Italia a Roma. "Io ho iniziato il mio percorso di militanza con Massimo Milani a 14 anni. Come potevo non pensare bene di lui e sostenerlo. Generoso intelligente senza paura. E poi la nuova generazione Marco Perissa, militante e consigliere municipale cresciuto nella storica sezione di Garbatella sempre a destra dal Msi a Fdi. Sempre con noi. Anche lui cresciuto nella stessa comunità con gli stessi valori. Capite perché siamo diversi. Capite perché siamo comunità. E questo ulteriore generoso gesto di Massimo Milani lo descrive per quello che è, un gigante. Questo accordo lo abbiamo voluto cercato e costruito saltando i lenti e dubbiosi come scrive Nietzsche. Per dimostrare a tutti. A noi stessi che il legame comunitario se vero prevale sul legame politico. E questo accordo lo dimostra. (Com)