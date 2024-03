Sociale: fondazione Lazio e Croce Rossa insieme nel progetto inclusione giovani migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il vero ruolo dello sport che sa creare veri legami sociali. Come Lazio, movimento polisportivo a capo dell'Emca – European Multisport club Association – possiamo garantire attraverso le nostre oltre 85 discipline sportive la massima realizzazione dei talenti specifici, peculiari e irreplicabili di ogni persona, a maggior ragione di chi fugge da condizioni di vita drammatiche, e che potrà scegliere lo sport che più lo fa sentire a proprio agio per iniziare un nuovo capitolo della propria vita", lo dice nella nota il Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Cristina Mezzaroma. "Prima del momento sportivo – continua la Dott.ssa Mezzaroma – è stata importante la fase di confronto e di conoscenza tra i ragazzi, un'occasione per creare relazioni e per mettersi in una umile posizione di reale ascolto e capire i bisogni di queste ragazze e ragazzi, per poi aiutarli tramite lo sport a sentirsi parte integrante della nostra Italia e della nostra Europa". "Questa bellissima giornata all'insegna dell'inclusione nella sua accezione più vera - le parole del Direttore Generale del Settore Giovanile e della Lazio Women Enrico Lotito - rappresenta alla perfezione l'attenzione della S.S. Lazio verso alcune tematiche sociali d'attualità. Per questa ragione abbiamo voluto fortemente prendere parte al progetto coinvolgendo tutte le componenti societarie, in particolar modo il settore giovanile, la squadra femminile e la squadra Special 'La Lepre e la Tartaruga', per veicolare all'unisono l'impegno del club a rimuovere ogni sorta di pregiudizio sociale e culturale". (segue) (Com)