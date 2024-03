Business news: governo Usa avvia indagine antitrust su fusione tra Us Steel e Nippon Steel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una indagine in merito alla possibile acquisizione del produttore di acciaio Us Steel da parte della società giapponese Nippon Steel, in merito a possibili violazioni della normativa antitrust. Lo hanno riferito fonti anonime al quotidiano statunitense “Politico”, dopo che la possibile operazione da 14,1 miliardi di dollari ha già portato a diverse critiche da parte di parlamentari e rappresentanti sindacali negli Usa. Lo stesso presidente Joe Biden, il 14 marzo, ha affermato che Us Steel dovrebbe rimanere di proprietà statunitense. Anche il sindacato United Steelworkers ha preso pubblicamente posizione contro l’operazione, affermando che mette a rischio i posti di lavoro negli Usa. (Was)