Business news: Cina, Evergrande e fondatore Hui Ka-yan multati per frode

- Il colosso dell'immobiliare Evergrande ha ricevuto una multa da 584,3 milioni di dollari dalla Commissione di regolamentazione dei titoli della Cina (Csrc) con l'accusa di aver gonfiato i suoi ricavi di 78 miliardi di dollari nei due anni precedenti il suo dissesto finanziario. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando un'informativa presentata da Evergrande alla Borsa di Shanghai. Hui Ka-yan, fondatore ed ex presidente del gruppo, è stato multato per 6,5 milioni di dollari e bandito a vita dal mercato dei capitali. Altri sei attuali ed ex dirigenti dell'azienda con sede a Canton hanno ricevuto sanzioni comprese tra 28 mila e due milioni di dollari. Evergrande, sopraffatta da una passività da oltre 300 miliardi di dollari, è stata dichiarata in default a dicembre 2021. A quanto si apprende dall'informativa, la Csrc ha rilevato che le entrate dell'azienda sono state gonfiate di circa 30 miliardi di dollari nel 2019 e di circa 49 miliardi di dollari nel 2020. (Cip)