Business news: calo vendite di iPhone, amministratore delegato di Apple in visita a Shanghai

- L’amministratore delegato del produttore statunitense di iPhone Apple, Tim Cook, è in visita a Shanghai, nella Cina orientale. Lo ha annunciato lo stesso Cook in un messaggio pubblicato sul social network Weibo. La visita arriva dopo che Apple ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita nel centro finanziario cinese, nel quadro del calo delle vendite di iPhone in Cina e la crescente concorrenza con rivali nazionali come Huawei. Lo scorso anno Cook ha effettuato almeno due visite in Cina, il terzo mercato di Apple per fatturato. (Cip)