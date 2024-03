Business news: Usa potrebbero sanzionare la rete di approvvigionamento di chip di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando di inserire nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa le società cinesi del settore dei semiconduttori legate al colosso dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei. Lo riferisce l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", che cita fonti a conoscenza della questione. Secondo le fonti, le società oggetto di potenziali sanzioni sono Qingdao Si'En, SwaySure, and Shenzhen Pensun Technology Co, in aggiunta al produttore di chip di memoria ChangXin Memory Technologies Inc. (Was)