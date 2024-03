Business news: ex amministratore delegato Alibaba passa a Firstred Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Zhang, ex amministratore delegato del colosso del commercio tecnologico cinese Alibaba, entrerà a far parte dell'azienda cinese di gestione degli investimenti Firstred Capital come socio amministratore. È quanto si apprende da un messaggio pubblicato sul social network cinese WeChat da Firstread Capital, che tra le altre cose opera nel campo dell'assistenza sanitaria e collaudo di semiconduttori. Zhang si unirà all'azienda e lavorerà con il suo fondatore Liu Xiaodan per "esplorare un nuovo futuro per i fondi di fusione e acquisizione", recita la nota. Zhang ha lavorato per Alibaba 16 anni, arrivando a ricoprire i titoli di amministratore delegato e presidente del gruppo. A giugno ha annunciato le dimissioni dalle suddette posizioni per gestire il segmento cloud dell'azienda, salvo poi lasciare anche quell'incarico a settembre. (Cip)