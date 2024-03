Business news: export gas da Leviathan (Israele) verso Egitto +28 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas naturale dal giacimento offshore israeliano Leviathan verso l’Egitto sono ammontate a 6,3 miliardi di metri cubi nel corso del 2023, in aumento del 28 per cento rispetto ai 4,9 miliardi di metri cubi dell’anno precedente. Lo riferisce la società israeliana NewMed Energy, ex Delek Drilling. Le vendite di gas israeliane alla Giordania si sono stabilizzate a 2,7 miliardi di metri cubi, aggiunge la medesima fonte. I partner del giacimento Leviathan, la statunitense Chevron e l’israeliana Ratio Energies, investiranno 568 milioni di dollari per sviluppare il giacimento, aumentando la capacità produttiva da 12 miliardi di metri cubi all’anno a 14 miliardi di metri cubi a partire dalla seconda metà del 2025. NewMed Energy ha riferito di aver realizzato profitti nel quarto trimestre pari a 102 milioni di dollari, in calo rispetto ai 141 milioni di dollari dell'anno precedente. (Res)