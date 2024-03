Europee: Renzi, a Milano e in Lombardia ci giochiamo la partita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano e in Lombardia per le europee "ci giochiamo grandissima parte della sfida, questo è il luogo nel quale per primo si gioca tutta la partita". Lo ha ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo alla conferenza programmatica di Italia Viva in corso a Milano. A Milano, ha continuato, "abbiamo avuto un grande risultato con il terzo polo, che poi è stato distrutto, la domanda di senso di questi elettori è più viva che mai". "Noi dobbiamo essere pronti a fare un lavoro concreto porta a porta faticosissimo", ha aggiunto. (segue) (Rem)