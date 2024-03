Fratelli d'Italia: Trancassini, uniti con coraggio per arrivare a guidare Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso di Fratelli d’Italia a Roma, è "un momento importante per il nostro partito che ha dimostrato di essere vivo e in piena salute. Questo congresso sarà anche una bella occasione per ascoltare le istanze dei nostri iscritti e dei nostri territori. Oggi inizia un percorso per arrivare a guidare Roma, una sfida da vincere per chiudere la nostra filiera istituzionale e restituire alla Capitale d’Italia e ai suoi cittadini il futuro che meritano. Lo faremo uniti, con coraggio e visione". Lo scrive sui social il coordinatore regionale del Lazio di Fd'I, Paolo Trancassini, intervenuto oggi al congresso romano del partito. Al congresso ha prevalso la candidatura unitaria, con Marco Perissa eletto per acclamazione nuovo coordinatore di Fd'I a Roma, dopo che Massimo Milani ha ritirato la propria candidatura. Lo stesso Trancassini questa mattina aveva lanciato un appello all'unità: "dobbiamo fare di tutto per cercare di dare questa immagine certificata di un partito unito, che si riconosce nelle idee, nelle prospettive, nelle sfide e non nelle contrapposizioni, serve questa unità, per governare la nazione per le regioni, soprattutto per accettare la sfida per prendere Roma che comincia oggi. Mi auguro che questo diventi un congresso unitario", aveva detto Trancassini che ha ringraziato "tutti i militanti che fanno grande questo partito soprattutto nella nostra regione. Viva l’Italia, viva Fratelli d’Italia", ha concluso. (Com)