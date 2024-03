Business news: conclusa a Pechino prima riunione del gruppo di lavoro finanziario Cina-Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro finanziario istituito da Cina e Unione europea ha concluso la sua prima riunione a Pechino. Lo annuncia la Banca centrale cinese (Pboc) in una nota, precisando che la riunione è iniziata il 18 marzo. Il gruppo di lavoro è stato istituito al termine del decimo dialogo economico e commerciale ad alto livello Cina-Ue, tenuto a settembre, con lo scopo di rafforzare la cooperazione finanziaria. Ai lavori hanno partecipato tra gli altri il governatore e il vice governatore della Banca centrale cinese, rispettivamente Pan Gongsheng e Xuan Changneng, nonché il direttore generale della Commissione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali (Fisma), John Berrigan. Stando al resoconto della Banca centrale, durante l'incontro sono state affrontate questioni come la costruzione del mercato dei capitali, la finanza sostenibile, la trasmissione transfrontaliera dei dati e i pagamenti transfrontalieri. "Cina e Ue hanno concordato di continuare a dialogare su alcune questioni chiave prima della seconda riunione del gruppo di lavoro finanziario e di impegnarsi per ottenere i primi risultati", afferma la nota. "Entrambe le parti - aggiunge la Banca centrale - ritengono che il gruppo di lavoro finanziario Cina-Ue possa diventare un importante canale di comunicazione politica, una piattaforma chiave per risolvere le problematiche e un forum utile a discutere questioni economiche e finanziarie globali". (Cip)