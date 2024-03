Business news: India, prosegue nel Gujarat la costruzione del parco eolico più grande del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue nello Stato indiano del Gujarat la costruzione del parco eolico più grande del mondo, il Khavda Renewable Energy Park. Il progetto è stato intrapreso in un deserto di sale da Adani Group, principale compagnia mineraria ed importatrice di carbone dell'India. L'impianto si estende su una superficie pari a cinque volte quella di Parigi, è chiaramente visibile dallo spazio, e una volta ultimato, a seconda delle condizioni meteorologiche, dovrebbe arrivare a produrre energia elettrica pari al fabbisogno dell'intera Svizzera. Il progetto è stato intrapreso da Adani Green Energy Limited (Agel), controllata di Adani Group, di proprietà di Gautam Adani, che col suo capitale stimato in 100 miliardi di dollari è l'uomo più ricco dell'India. Il nipote di Gautam e direttore esecutivo di Agel, Sagar Adani, ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" che l'azienda ha in programma 20 miliardi di dollari in investimenti nell'eolico e nel fotovoltaico nello Stato di Gujarat. Il mega-parco eolico dovrebbe essere ultimato entro cinque anni, e fornirà energia elettrica a 16 milioni di abitazioni indiane. (Inn)