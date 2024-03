Business news: Japan Airlines commissiona 32 aerei a Airbus e 10 a Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea giapponese Japan Airlines ha annunciato una commessa da 32 aerei ad Airbus e un'altra da 10 apparecchi a Boeing. Nel dettaglio, l'ordine riguarda 21 Airbus A350-900, 11 Airbus A321neo e 10 Boeing 787-9 per una valora di 12,9 miliardi di dollari secondo i prezzi da catalogo. Le consegne dovrebbero spalmarsi su sei anni, a cominciare dall'esercizio 2027-2028. Uno dei 21 aerei A350-900 deve tuttavia essere consegnato durante l'esercizio 2025-2026 per sostituire il modello perso in una collisione a inizio gennaio all'aeroporto di Tokyo Haneda. (Frp)