Business news: inclusività, innovazione e sostenibilità i temi dell'Italian Design Day a Shanghai

- In occasione dell'ottava edizione dell'Italian Design Day, il Design Innovation Institute di Shanghai ha ospitato il panel tenuto de Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano e direttore del programma Future City Lab (Fcl) presso la prestigiosa Università Tongji di Shanghai. L'evento, organizzato dal consolato generale d'Italia a Shanghai con il supporto dell'Ufficio Ice di Shanghai e del Design Innovation Institute, ha visto la partecipazione di molti ospiti del mondo istituzionale, accademico, del design e delle imprese italiane presenti in Cina. Nel suo intervento di apertura, si legge in un comunicato, la console generale d'Italia a Shanghai Tiziana D'Angelo ha affermato: "Il design italiano non è solo estetica, ma include uno sforzo verso la creazione di un futuro migliore per tutti. Attraverso i principi della progettazione sostenibile, possiamo creare edifici e città che non siano solo piacevoli, ma anche responsabili dal punto di vista ambientale, efficienti sotto il profilo delle risorse e rispondenti alle esigenze di una popolazione in crescita. Condividendo conoscenze e competenze, possiamo creare un futuro in cui le soluzioni innovative del design italiano incontrano l'impegno della Cina per la sostenibilità, plasmando un mondo più verde e vivibile". (Com)