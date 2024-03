Business news: Cina-Francia, forum sullo sviluppo sostenibile si conclude con accordi per oltre 8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con la stipula di accordi dal valore di 8,5 miliardi di dollari il settimo forum Cina-Francia dedicato allo sviluppo sostenibile, tenuto a Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese di Hebei. Come riportato dal "Quotidiano del popolo", gli accordi coprono un totale di 58 progetti, di cui 11 a partecipazione francese, nei settori dell'edilizia urbana, dell'economia verde e della protezione degli ecosistemi. L'evento si è tenuto in occasione del decimo anniversario della firma di un accordo congiunto che ha impegnato Cina e Francia nella costruzione di una città ecologica dimostrativa a Wuhan. Il progetto copre un'area di 39 chilometri quadrati ed è stato realizzato secondo parametri di edilizia urbana sostenibile sia francesi che cinesi. La firma degli accordi precede la visita che il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe condurre in Francia a maggio prossimo, la prima in Europa da cinque anni a questa parte. Secondo fonti riservate citate dal sito di notizie "Us News", le questioni commerciali saranno in cima all'agenda dei colloqui. (Cip)