Viterbo: donna investita da camion a Nepi, trascinata per decine di metri

- Una donna di circa 60 anni è in gravissime condizioni per le ferite riportate, questa mattina, in un incidente stradale in pieno centro a Nepi. La donna è stata investita mentre attraversava la strada in via Roma da un camion il cui conducente potrebbe non si è accorta di lei trascinandola per decine di metri. Poi si è fermato per prestare soccorso. In gravissime condizioni, la 60enne è stata trasporta in ospedale mentre sul posto i carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. (Rer)