Forza Italia: Benigni consegna spilla a iscritta più giovane d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sara ha da poco compiuto 14 anni: è nata a Milano il 1 marzo 2010 ed è la più giovane iscritta a Forza Italia. Con grande emozione, le ho consegnato oggi la spilla del nostro movimento, in occasione dell'evento "Scuole superiori: istruzioni per l'uso", organizzato a Milano da Studenti per le Libertà". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile. "Abbiamo parlato di scuola e formazione davanti a più di cento ragazzi: siamo orgogliosi di poter formare la classe dirigente del futuro. Ragazzi che già dimostrano di avere le idee chiare, di credere nei nostri valori e che vogliono partecipare attivamente alla vita del partito. E' anche per loro che abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più, per rendere Forza Italia forte, radicata, attrattiva per le giovani generazioni", conclude. (Com)