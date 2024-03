Business news: Cina, Byd lancia nuova Destroyer 07 con prezzo ribassato dell’11,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dei veicoli elettrici Build Your Dreams (Byd) ha lanciato una nuova versione della sua auto ibrida Destroyer 07 ad un prezzo di partenza inferiore dell'11,3 per cento rispetto alla versione precedente. La casa automobilistica cinese è uno dei principali rivali della statunitense Tesla nel vasto mercato cinese, in cui i produttori di automobili hanno ingaggiato una vera e propria guerra dei prezzi per fidelizzare la clientela e acquisire sempre maggiori quote di mercato. (Cip)