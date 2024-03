© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo in via Cilicia dove sono in corso interventi di potatura sul doppio filare dei platani in prossimità di piazza Galeria (Ore 11)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste al concerto diretto dal maestro Muti in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Viale Pietro de Coubertin, 30 (Ore 21)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa, su delega del Sindaco, all'iniziativa "Staffetta Antifascista in bicicletta in ricordo delle staffette partigiane nella lotta di liberazione", da piazza dell'Esquilino alle Fosse Ardeatine (Ore 10). (segue) (Rer)