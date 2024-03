Business news: Corea del Sud, credito per 313 miliardi di dollari a sostegno dei progetti di decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud si è impegnata a fornire prestiti politici d'importo complessivo pari a 420 mila miliardi di won (circa 313 miliardi di dollari) a sostegno di progetti tesi a ridurre le emissioni di anidride carbonica. E' quanto afferma un comunicato diffuso congiuntamente dal governo e dalle principali banche del Paese. Entro il 2030, cinque istituzioni finanziarie di Stato, tra cui la Banca per lo sviluppo della Corea (Kdb), concederanno i prestiti per incoraggiare le aziende a convertire la produzione verso sistemi e tecnologie a basse emissioni. Il progetto è stato presentato durante un incontro tra funzionari di governo e i vertici delle cinque banche. Queste ultime si sono impegnate anche a creare un nuovo fondo del valore di 9mila miliardi di won per costruire nuovi impianti a energie rinnovabili. (Git)