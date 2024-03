Industria: Fim Cisl, bene accordo su Stm tra Italia e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Stmicroelectronics “valutiamo positivamente l’intesa raggiunta tra il ministro italiano Giancarlo Giorgetti e il ministro francese Bruno Le Maire per un governo non più monocratico del comitato di gestione”. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. “L’intesa raggiunta - aggiunge - prevede che l’attuale componente francese, l’amministratore delegato Jean-Marc Chery, verrà affiancato dal manager Italiano Lorenzo Grandi. Dopo la riorganizzazione strategica delle divisioni di business di Stmicroelectronics passando dalle tre divisioni Adg ( divisione dedicata ai chip per l'automotive storicamente a trazione italiana) Ams e Mdg a due nuove divisioni Apms e Mdrf, è cresciuta tra i lavoratori la preoccupazione che si indebolisse il sostegno al mantenimento degli investimenti sui siti di Agrate e Catania (per un totale di piu di 10.000 addetti) a favore degli investimenti sui siti francesi". (segue) (Com)