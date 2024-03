Industria: Fim Cisl, bene accordo su Stm tra Italia e Francia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di STMicroelectronics, ormai da tempo, è quella di investire in tecnologie 'smart power', sensori (Mems), IoT lasciando i mercati delle memorie, microprocessori e sistemi di smartphone che richiedono tecnologie avanzatissime e molto costose per stare dietro l’evoluzione tecnologica, questa scelta richiede comunque ingenti risorse in Ricerca e Sviluppo avverrà anche nei siti italiani? Vi sarà un effetivo cambiamento? Per questo riteniamo necessario trovare un equilibrio tra Italia e Francia anche nel peso degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e nei conseguenti processi di sviluppo e produzione, anche con il sostegno di risorse pubbliche, sia quelle previste nel chips-act italiano dal governo nell’agosto 2023, sia quelle recuperabili dal Pnrr”, conclude Nobis. (Com)