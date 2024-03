Agricoltura: 46 etichette alla “Premi Roma Evo” concorso per i migliori olii d’oliva del Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione i rappresentanti delle Associazioni di categoria di settore (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), il giornalista enogastronomico Antonio Paolini che ha fornito un interessante contributo sulle leve della comunicazione vincente per impostare strategie commerciali di successo, dove la valenza territoriale gioca un ruolo di primo piano. Hanno preso parte alla premiazione, inoltre, Giancarlo Righini Assessore regionale al Bilancio, programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Parchi e Foreste e l'On. Marco Cerreto Capogruppo Commissione Agricoltura Camera dei deputati. I lavori sono stati conclusi da Sergio Marchi, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel corso del suo intervento, dopo essersi complimentato con le aziende premiate, ha tenuto a sottolineare come il Lazio vanti una lunghissima tradizione nell'olivicoltura che merita di essere conosciuta e promossa. È grazie ad eventi come questi che si riesce nell'intento. Ringrazio dunque la Camera di Commercio di Roma per l'invito a questa interessante manifestazione ribadendo la priorità del Ministro Lollobrigida nel sostenere tutte quelle iniziative volte a tutelare e promuovere la distintività dei prodotti agroalimentari di elevata qualità". Tra gli ospiti ha partecipato alla premiazione il regista e attore Ricky Tognazzi per un saluto ai partecipanti e ai vincitori della premiazione.