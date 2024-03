Europee: Di Stefano (Noi Moderati), partito nel Lazio pronto per le sfide elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la crescita "di Noi Moderati nel Lazio. Tanti amici che non si ritrovano più in altri partiti stanno tornando nella casa dei moderati, convinti che possa crearsi presto un grande partito moderato, popolare, liberale e conservatore nei valori; ci faremo trovare pronti in quel momento con un partito strutturato per esserne una componente importante. Se ci sarà pari dignità alle Europee potremo con gli amici di Forza Italia iniziare un cammino comune, una lista insieme che non sia un cartello elettorale ma il primo passo verso il Partito Popolare, che non sarà una mera sommatoria di percentuali ma un grande ed affascinante progetto che richiamerà una parte di quel 50% di cittadini che da anni si astengono dal votare perché probabilmente non si sentono rappresentati dagli attuali poli troppo rivolti verso gli estremismi". Così in una nota Marco Di Stefano consigliere capitolino di Noi Moderati che ha partecipato all'assemblea di oggi di Noi Moderati, in cui da commissario regionale del partito ha presentato la squadra dei commissari provinciali. (Com)