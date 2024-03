Argentina: domani la Giornata della memoria, attesa per il documentario storico del governo Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina celebra domani, 24 marzo, la 48ma Giornata nazionale della memoria per la verità e la giustizia, l'appuntamento indetto nell'anniversario del colpo di Stato che ha aperto l'ultima dittatura militare. Un'edizione particolarmente attesa essendo la prima a svolgersi sotto la presidenza di Javier Milei e di un governo che a più riprese ha annunciato di voler riaprire il dibattito su questa pagina della storia argentina, contestando alcune delle ricostruzioni consolidate nel corso degli anni. In discussione, tra le altre cose, il numero delle persone scomparse durante il cosiddetto "Processo di riorganizzazione sociale", circa 30mila secondo la storiografia vigente, e il contributo di violenza apportato dai gruppi armati ribelli. Motivi che inducono i media ad anticipare una giornata particolarmente intensa, con le forze di sinistra pronte ad unire la protesta di natura politica con quella diretta alle misure economiche liberali varate in questi primi mesi di governo. Le organizzazioni a difesa dei diritti umani hanno convocato una manifestazione che dovrebbe iniziare alle 12 dalla storica Plaza de Mayo, ma sono previsti cortei paralleli di altre forze di sinistra e un incontro pubblico promosso dall'Associazione delle Madri di Piazza di Maggio. (segue) (Abu)