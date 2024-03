Agricoltura: Morzillo (Cciaa Rieti-Viterbo) pioggia di premi per aziende Tuscia a concorso olii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pioggia di premi per le aziende del viterbese, oggi a Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori di "Premio Roma Evo", XXXI Concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva del Lazio. Per quanto riguarda le imprese della Tuscia premiate, prima classificata per la categoria "Fruttato leggero" dell'extra vergine all'azienda Colli Etruschi di Blera con l'etichetta "Colli Etruschi Io Bio". Menzione speciale per il "Fruttato intenso" dell'extra vergine al Frantoio Cioccolini di Vignanello con l'etichetta "Monocultivar Caninese". Cinque le aziende premiate per il "Canino Dop". Per la categoria "Fruttato leggero" primo premio all'Olivicola di Canino con il "Dop Canino", seconda classificata l'Azienda agricola Laura De Parri di Canino con il "Cerrosughero". Nell'ambito della categoria "Fruttato medio" il Frantoio Gentili di Farnese conquista il primo premio con il "Dop Canino Gentili", mentre l'Azienda agricola Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia di Canino è seconda classificata con il suo "Dop Canino". Nella categoria "Fruttato intenso" viene invece premiato (primo premio) l'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino con il "Dop Canino". (segue) (Com)