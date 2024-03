Agricoltura: Morzillo (Cciaa Rieti-Viterbo) pioggia di premi per aziende Tuscia a concorso olii (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il "Tuscia Dop" conquistano il podio la Società agricola Colli Etruschi di Blera con l'etichetta "Evo Tuscia Dop" (prima classificata) e la Società agricola Sciuga di Montefiascone con l'etichetta "Il Molino Tuscia Dop" (seconda classificata). L'Azienda agricola Laura De Parri di Canino torna di nuovo sul podio con il suo "Cerrosughero" con due premi speciali: quello per la migliore confezione "Premio Tonino Zelinotti" ed il premio "Impresa femminile", mentre la Società agricola Colli Etruschi di Blera conquista il premio "Grandi Mercati" e il premio della critica con il suo "Evo Tuscia Dop". Vanno infine all'Ercole Olivario in qualità di finalisti il Frantoio Cioccolini di Vignanello con l'etichetta "Monocultivar Caninese" per la categoria "Extra vergine", mentre per la "Dop" troviamo tra i finalisti l'Olivicola di Canino di Canino (Con l'etichetta "Dop Canino"), l'Azienda agricola Laura De Parri di Canino (con l'etichetta "Cerrosughero"), la Società agricola Colli Etruschi (con l'etichetta "Evo Tuscia Dop")e l'azienda Sciuga di Montefiascone (con l'etichetta "Il Molino Tuscia dop"). "Un'annata complessa e difficile come quella di quest'anno con una forte riduzione della produzione ha comunque dato soddisfazione ai produttori che con la loro perseveranza hanno mantenuto alta la qualità del loro prodotto", ha dichiarato nella nota il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, intervenuto oggi alla premiazione. (Com)