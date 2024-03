Grecia: dal 31 marzo in vigore nuovi termini per permesso di soggiorno per investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi termini per un permesso di soggiorno di cinque anni per gli investitori stranieri in Grecia (noto come Golden Visa) entreranno in vigore il 31 marzo. Il totale dell'investimento richiesto, secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", oscillerà tra 250 mila e 800 mila euro, a seconda della zona e delle caratteristiche della proprietà. Il programma ha attirato investitori in diverse zone popolari della Grecia, dove ha contribuito a far salire i prezzi degli immobili. (Gra)