Lombardia: Cecchetti (Lega), centinaia nuove tessere sottoscritte nella prima giornata gazebata

- "Oggi nella prima di due giornate di 'gazebata' della Lega, nelle piazze lombarde, per il tesseramento 2024, abbiamo raccolto diverse centinaia di tesseramenti di nuovi iscritti al nostro movimento. Un risultato, positivo, che testimonia come la Lega in Lombardia goda di ottima salute e sia attrattiva per quei cittadini che vogliono cominciare ad occuparsi del proprio territorio, facendo la propria parte attivamente. Domani si replica, con la seconda giornata, quella di domenica, in cui la Lega, grazie alla sua base sempre pronta e presente, sarà ancora nelle piazze della Lombardia con una nuova giornata di 'gazebata', finalizzata anche ad incontrare i cittadini, presso i nostri banchetti e gazebo, per aggiornarli su quanto sta facendo la Lega con i suoi ministri al Governo o su quanto sta facendo la Regione Lombarda." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)