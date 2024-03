Sociale: fondazione Lazio e Croce Rossa insieme nel progetto inclusione giovani migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla necessità di adottare misure innovative per integrare "nelle nostre comunità le tantissime persone che fuggono da guerre, da sofferenze e che spesso si trovano disorientate e si sentono abbandonate alla solitudine, lo sport può essere un incredibile alleato, utile a creare relazioni sociali e a favorire l'integrazione". Lo si legge in una nota della Croce Rossa italiana. Per questo motivo, "Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, S.S. Lazio S.p.A. e Croce Rossa Italiana hanno realizzato una giornata di sport inclusivo all'interno della cornice del progetto Crossport - 'Crossing the Boundaries through Sport' – durato 18 mesi e cofinanziato dalla Commissione Europea, attraverso un triangolare con le squadre miste composte dalle due squadre della Lazio, ossia la Nazionale U17 e la squadra special 'La lepre e la tartaruga', ed una rappresentativa composta da giovani migranti del Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese, gestito dalla Cri. Scopo del progetto europeo è creare una reale collaborazione tra le Istituzioni, le organizzazioni sportive, le Fondazioni e le realtà associative dei quattro Paesi partner (Italia, Portogallo, Grecia e Spagna, che toccano con mano quotidianamente la portata dei flussi migratori) e creare le condizioni per rendere le persone migranti protagoniste del nuovo percorso di vita che hanno davanti a loro". (segue) (Com)