Sociale: fondazione Lazio e Croce Rossa insieme nel progetto inclusione giovani migranti (3)

- "Lo sport è un importante veicolo di valori. Per questi ragazzi, arrivati in Italia e oggi impegnati a Settimo Torinese in un percorso di integrazione sociale, partecipare a questo triangolare ha significato molto. È stato un importante messaggio di solidarietà e speranza nel futuro, dopo un passato che, per molti di loro, è stato caratterizzato da difficoltà, conflitti, paure. Ringrazio la Fondazione S.S. Lazio 1900 per questa iniziativa e la S.S. Lazio per averla ospitata all'interno della struttura di Formello, dimostrando una grande partecipazione e sensibilità a questioni sociali a noi da sempre molto care, che vedono le nostre Volontarie e i nostri Volontari impegnati quotidianamente per aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto, senza alcuna distinzione", ha dichiarato Debora Diodati, Vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana. "Siamo stati felici di partecipare a questa bellissima giornata - così Silvia Farelli, Allenatore e Responsabile della squadra special della Lazio, La Lepre e la Tartaruga -. Lo sport in generale ed il calcio in particolare rappresentano un veicolo di conoscenza, scambio e socialità: un modo eccellente per superare le discriminazioni di ogni genere". (Com)