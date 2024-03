Albania: arrestato sindaco di Himara, è sospettato di abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della municipalità di Himara in Albania, Jorgo Goro, rappresentante del Partito socialista, è stato arrestato oggi con ordinanza della Procura speciale (Spak). Secondo quanto si apprende, Goro è sospettato di abuso d'ufficio ed è stato arrestato insieme ad altri quattro funzionari, due dei quali sono stati sottoposti a custodia cautelare mentre altri due si trovano agli "arresti domiciliari". L'arresto sarebbe legato alla questione degli investimenti strategici di Artan Gaci, marito dell'ex ministra degli Esteri Olta Xhaçka. Negli ultimi mesi, Jorgo Goro è stato convocato quattro volte alla Spak, a seguito di sospetti sulla violazione delle procedure in acuni appalti, ma anche per alcuni investimenti nella città di Himara nel periodo in cui Goro ricopriva la carica per la terza volta di sindaco. (Alt)