Business news: Kazakhstan, premier discute espansione sito Karachaganak con vicepresidente Shell

- Il primo ministro del Kazakhstan, Olzhas Bektenov, ha incontrato il vicepresidente esecutivo della compagnia energetica britannica Shell, Peter Costello, con il quale ha discusso dei progetti per l’espansione del giacimento onshore di petrolio di Karachaganak, nel nord-ovest del Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui l’obiettivo è di mantenere la produzione di greggio a un livello minimo di 11 milioni di tonnellate l’anno. Per questo le parti hanno concordato di mettere tempestivamente in funzione ulteriori compressori e stanno valutando la costruzione, a spese degli azionisti, di un impianto per il trattamento del gas con una capacità di 4 miliardi di metri cubi l’anno. Bektenov e Costello hanno discusso anche del giacimento offshore di Kashagan, nel Mar Caspio, che nell’ultimo anno ha prodotto 18,77 milioni di tonnellate di petrolio e 11,86 miliardi di metri cubi di gas. Anche in questo caso è in fase di studio la realizzazione di un impianto per il trattamento del gas. Il premier kazakho ha sottolineato che la priorità del governo è di aumentare la quota di partecipazione di attori locali nella realizzazione dei progetti. Al termine dell’incontro le parti hanno confermato l’intenzione di sviluppare ulteriormente la cooperazione a lungo termine. (Res)