Egitto-Emirati: presidente Al Sisi riceve al Cairo Mohammed bin Zayed

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto quest'oggi al Cairo il presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo ha affermato la presidenza egiziana in un breve comunicato stampa. "Le due parti terranno un incontro fraterno per discutere le modalità per rafforzare le distinte relazioni bilaterali e la situazione regionale, soprattutto nella Striscia di Gaza", ha riferito il portavoce presidenziale egiziano Ahmed Fahmy. Vale la pena ricordare che l'Egitto ha recentemente firmato uno storico accordo di investimento con gli Emirati Arabi Uniti per sviluppare la penisola di Ras el Hekma, a ovest di Alessandria, sulla costa settentrionale egiziana. L’accordo prevede che l’Egitto riceva dal Paese del Golfo ben 35 miliardi di dollari entro due mesi.(Cae)