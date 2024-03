Europee: Calderoli, facciamo soffiare vento cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Oggi, a Roma, con Matteo Salvini, i ministri della Lega e gli alleati di Identity & democracy. Alle elezioni dell'8 e 9 di giugno facciamo soffiare insieme in Europa il vento del cambiamento". Lo afferma su Facebook, in merito alle elezioni Europee, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)