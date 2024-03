Roma: Nanni (CC), Consenso civico al servizio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo contribuire a rendere migliore la nostra città, è questa la ragione che ci unisce e che ci ha spinto a creare un'associazione che abbia questa finalità come obiettivo". Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e presidente della commissione Giubileo che ha così sintetizzato il suo intervento all'iniziativa "Il Giubileo e il futuro di Roma" che si è svolta questa mattina a Tor Bella Monaca. Essere utili, "lavorare per rendere migliore l'amministrazione e il territorio che si rappresenta dovrebbe essere la finalità di tutti coloro che vogliono rappresentare i cittadini e le istituzioni. Come ConSenso Civico vogliamo essere il punto di riferimento dei cittadini, che raccolgono le loro istanze e le riportano e le risolvono, nelle istituzioni che rappresentano. La presenza sui territori, il confronto costante, l'attività quotidiana, la condivisone delle scelte, richiedono impegno e dedizione che vorremmo fossero la nostra nota distintiva". (Com)