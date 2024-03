Caso Santanchè: Renzi, non chiediamo dimissioni per un avviso di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno di noi chiede le dimissioni per un avviso di garanzia". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se la ministra del turismo Daniela Santanchè dovesse dimettersi, in seguito alla notizia delle indagini che l'hanno coinvolta per truffa all'Inps. "Noi siamo garantisti e non attaccheremo mai la Santanchè su questioni giudiziarie - ha spiegato Renzi -, attacchiamo Santanchè e tutto il governo sulle questioni politiche, che è una cosa diversa". (segue) (Rem)